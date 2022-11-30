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Сегодня, 11:48

Канчельскис считает, что у Роналду не будет предложений от больших клубов

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис в комментарии корреспонденту «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

«Думаю, предложений от больших клубов не будет. Зато поедет поиграть для разнообразия. Думал, он поедет в Америку. У него есть хорошее предложение. Я играл в Саудовской Аравии. Нормальный чемпионат, нормальные условия. Рано или поздно эпоха Роналду уйдет. Все футболисты заканчивают. Думаю, что он заканчивает не на плохой ноте. Почему бы не поиграть там?» — сказал Канчельскис «СЭ».

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии предлагает 37-летнему португальцы контракт на 2,5 года и 500 миллионов евро. Годовой оклад при этом составит 200 миллионов евро — туда войдет сама зарплата и рекламные доходы.

Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

В текущем сезоне нападающий сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

Андрей Канчельскис
Криштиану Роналду
Футбол
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