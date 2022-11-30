Источник: Роналду близок к подписанию контракта с «Аль-Насром» на 2,5 года и 500 миллионов евро

Нападающий Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с «Аль-Насром», сообщает Marca.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии предлагает 37-летнему португальцы контракт на 2,5 года и 500 миллионов евро. Годовой оклад при этом составит 200 миллионов евро — туда войдет сама зарплата и рекламные доходы.

Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

В текущем сезоне нападающий сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.