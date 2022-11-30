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Сегодня, 15:34

Агент форварда сборной Германии Фюллкруга ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит»

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Футбольный агент Гюнтер Нойхауз заявил, что нападающий «Вердера» Никлас Фюллкруг не стал бы рассматривать вариант с переходом в «Зенит».

«Если честно, не думаю, что «Зенит» будет выбором для Никласа», — приводит «РБ Спорт» ответ Нойхауза на вопрос, возможен ли переход в «Зенит» в случае хорошего предложения.

29-летний форвард сборной Германии отличился в матче ЧМ-2022 с Испанией (1:1).

В нынешнем сезоне Фюллкруг провел 14 матчей в составе «Вердера» в чемпионате Германии, в которых забил 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Вердер
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