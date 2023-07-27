«Дженоа» подписал нападающего сборной Италии Ретеги

«Дженоа» на официальном сайте объявил о переходе из «Бока Хуниорс» нападающего Матео Ретеги. 24-летний итальянец подписал контракт до 2028 года.

В марте этого года форвард дебютировал за сборную Италии. На его счету 2 матча и 2 гола в составе национальной команды.

Ранее сообщалось об интересе к Ретеги со стороны «Интера», «Атлетико» и «Айнтрахта».

В прошедшем сезоне Ретеги сыграл 28 матчей на правах аренды за «Тигре», забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.