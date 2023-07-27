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Сегодня, 04:50

«Дженоа» подписал нападающего сборной Италии Ретеги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Дженоа» на официальном сайте объявил о переходе из «Бока Хуниорс» нападающего Матео Ретеги. 24-летний итальянец подписал контракт до 2028 года.

В марте этого года форвард дебютировал за сборную Италии. На его счету 2 матча и 2 гола в составе национальной команды.

Ранее сообщалось об интересе к Ретеги со стороны «Интера», «Атлетико» и «Айнтрахта».

В прошедшем сезоне Ретеги сыграл 28 матчей на правах аренды за «Тигре», забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

Футбол
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ФК Дженоа
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