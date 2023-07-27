Верратти дал согласие на переход в «Аль-Хиляль»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти дал согласие на переход в «Аль-Хиляль», сообщает L'Equipe. 30-летний итальянец готов подписать трехлетний контракт с саудовским клубом.

Делегация «Аль-Хиляля» находится в Париже. Изначально она планировала договориться по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, но также сделала попытку совершить трансфер Марко Верратти. Однако клубы пока не договорились о деталях перехода.

Верратти играет за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Верратти сыграл 38 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.