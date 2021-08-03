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Джо Харт станет игроком «Селтика»

00:44
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Вратарь «Тоттенхэма» Джо Харт перейдет в «Селтик», сообщает 3 августа итальянский журналист Фабрицио Романо.

Зарплата игрока составит 15 тысяч фунтов в неделю. Медосмотр и официальное сообщение о трансфере ожидаются на следующей неделе.

34-летний голкипер в прошлом сезоне провел 10 матечей за «шпор» во всех турнирах, пропустил восемь мячей и пять раз отыграл «на ноль».

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Евгений Петров все материалы автора

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