Джо Харт станет игроком «Селтика»

Вратарь «Тоттенхэма» Джо Харт перейдет в «Селтик», сообщает 3 августа итальянский журналист Фабрицио Романо.

Зарплата игрока составит 15 тысяч фунтов в неделю. Медосмотр и официальное сообщение о трансфере ожидаются на следующей неделе.

34-летний голкипер в прошлом сезоне провел 10 матечей за «шпор» во всех турнирах, пропустил восемь мячей и пять раз отыграл «на ноль».