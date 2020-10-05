Джанлука Ди Марцио: Депай сегодня перейдет в «Барселону»
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В последний день трансферного окна нападающий «Лиона» Мемфис Депай станет игроком «Барселоны», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
#Depay @Memphis will join tomorrow @FCBarcelona from @OL #transfers @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 4, 2020
Ранее испанское издание Don Balon опубликовало информацию, что против перехода голландца выступает форвард «Барсы» Лионель Месси.
26-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Лион» и забил четыре мяча. Его контракт истекает 30 июня 2021 года. Transfetmarkt оценивает футболиста в 44 миллиона евро.