Джанлука Ди Марцио: Депай сегодня перейдет в «Барселону»

В последний день трансферного окна нападающий «Лиона» Мемфис Депай станет игроком «Барселоны», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее испанское издание Don Balon опубликовало информацию, что против перехода голландца выступает форвард «Барсы» Лионель Месси.

26-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Лион» и забил четыре мяча. Его контракт истекает 30 июня 2021 года. Transfetmarkt оценивает футболиста в 44 миллиона евро.