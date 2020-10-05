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Джанлука Ди Марцио: Депай сегодня перейдет в «Барселону»

01:09
Мемфис Депай. Фото AFP
Мемфис Депай. Фото AFP
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В последний день трансферного окна нападающий «Лиона» Мемфис Депай станет игроком «Барселоны», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее испанское издание Don Balon опубликовало информацию, что против перехода голландца выступает форвард «Барсы» Лионель Месси.

26-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Лион» и забил четыре мяча. Его контракт истекает 30 июня 2021 года. Transfetmarkt оценивает футболиста в 44 миллиона евро.

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