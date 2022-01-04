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Дзадза может покинуть «Торино» в январе

16:04
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Форвард «Торино» Симоне Дзадза может уйти из команды, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, игрока предложили «Венеции» и «Болонье». Пока нет информации о том, где он хочет продолжить карьеру.

В текущем сезоне 30-летний итальянец провел восемь матчей за «Торино» и не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

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