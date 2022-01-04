Холанн может предпочесть «Барселону» «Реалу», чтобы не играть в одной команде с Мбаппе

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн может стать игроком «Барселоны», сообщает Deportes Cuatro.

По данным источника, норвежец хочет перейти в топ-клуб и при этом не пересекаться с Килианом Мбаппе. Форвард «ПСЖ» может перейти в «Реал», в связи с чем Эрлин не готов пополнить мадридский клуб. До этого сообщалось, что «Реал» проявляет интерес и к нему.

Переход в «Барселону» его устроит, но препятствием могут стать финансовые проблемы «Барсы». Источник указывает, что если президент «Барсы» Жоан Лапорта найдет необходимые средства, то переход состоится. Об этом Лапорта договорился с агентом игрока Мино Райолой.

Если сделка произойдет, то контракт будет подписан по схеме «3+2». Зарплата игрока составит около 30 миллионов евро без учета налогов. 21-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Боруссию» во всех турнирах и забил 19 мячей при пяти результативных передачах. Его контракт — до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.