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«Краснодар» заплатит за Хуниора Алонсо 8 миллионов

11:51
Хуниор Алонсо. Фото Instagram
Хуниор Алонсо. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», «Краснодар» согласовал трансфер защитника «Атлетику Минейру» и сборной Парагвая Хуниора Алонсо. За 28-летнего футболиста российский клуб заплатит 8 миллионов долларов.

Ранее портал Torcedores.com отмечал, что зарплата Алонсо может составить примерно 2 миллиона евро за сезон.

Ранее Алонсо интересовались «Нью-Йорк Ред Буллз», «Гент» и «Тигрес». 28-летний Хуниор Алонсо выступает за «Атлетику Минейру» с июля 2020 года, на его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 88 матчах за бразильскую команду.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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