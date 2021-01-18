Дринкуотер продолжит карьеру в Турции

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер продолжит карьеру в «Касымпаше», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

30-летний англичанин проведет остаток сезона в аренде в турецком чемпионате. После 15 туров «Касымпаша» занимает 15-е место в суперлиге.

Дринкуотер провел несколько месяцев в команде «Челси» U-23 после того, как летом не смог найти себе новый клуб. .

Английский хавбек пришел в «Челси» из «Лестера» после чемпионского сезона за 47 миллионов евро, но так и не смог закрепиться в составе.