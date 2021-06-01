Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Онана является приоритетной трансферной целью «Асенала»

17:54
Теги:

Голкипер «Аякса» Андре Онана входит в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб сделал 25-летнего вратарь приоритетной трансферной целью, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В настоящее время Онана отбывает дисквалификацию, но летом уже сможет играть.

В прошлом сезоне 25-летний голкипер успел сыграть 26 матчей во всех турнирах и 9 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Германия и Латвия могут отменить суперматч Россия — Канада: последние расклады перед плей-офф чемпионата мира
Студентка заявила о похищении и изнасиловании в Петербурге
Врач назвал неочевидный симптом рака кожи
Каким будет июнь для каждого из знаков китайского гороскопа?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд