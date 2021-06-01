Онана является приоритетной трансферной целью «Асенала»
17:54
Голкипер «Аякса» Андре Онана входит в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб сделал 25-летнего вратарь приоритетной трансферной целью, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
В настоящее время Онана отбывает дисквалификацию, но летом уже сможет играть.
В прошлом сезоне 25-летний голкипер успел сыграть 26 матчей во всех турнирах и 9 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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