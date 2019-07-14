Делф не полетел с "Ман Сити" на предсезонный тур в Азию. Игрок близок к переходу в "Эвертон"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф не включен в список игроков "горожан", которые отправились на предсезонный тур в Азию, сообщает официальный сайт английского клуба. По информации Sky Sports, 29-летний англичанин близок к переходу в "Эвертон".

"Ириски" выплатят "Ман Сити" около 9 миллионов фунтов стерлингов за Делфа.

В прошедшем сезоне защитник провел 20 матчей за "Сити" и сделал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 15 миллионов евро. Его контракт с "Ман Сити" действует до 30 июня 2020 года.

Напомним, что за "горожан" выступает бывший игрок "Уфы" и футболист сборной Украины Александр Зинченко​.

Все о трансферах – здесь