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Де Пауль отправился на медобследование перед переходом в «Атлетико»

03:48
Родриго де Пауль. Фото Instagram
Родриго де Пауль. Фото Instagram
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Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль станет игроком «Атлетико». По информации журналиста Фабрицио Романо, вскоре футболист пройдет медицинское обследование перед переходом.

Ранее стало известно, что 27-летний аргентинец подпишет контракт до 2026 года. Его зарплата составит 3 миллиона евро в год (плюс возможные бонусы).

За трансфер игрока «Атлетико» заплатит 35 миллионов евро, не считая бонусов.

Де Пауль в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах.

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