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«Вильярреал» объявил о переходе защитника с помощью сериала «Мандалорец»

13:38
Аисса Манди. Фото ФК "Вильярреал"
Аисса Манди. Фото ФК &quot;Вильярреал&quot;
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Защитник Аисса Манди подписал контракт с «Вильярреалом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним алжирцем рассчитано на 4 года. «Вильярреал» необычно представил переход игрока, обыграв его фамилию с популярным сериалом «Мандалорец».

Последним клубом Манди был «Бетис», за который он выступал с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 32 матча, в которых забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи, а также заработал 4 желтых и 2 красные карточек.

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