Де Пауль согласовал условия контракта с «Атлетико»

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль близок к переходу в «Атлетико». Игрок уже согласовал условия личного контракта, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

27-летний аргентинец подпишет контракт до 2026 года. Его зарплата составит 3 миллиона евро в год (плюс возможные бонусы). Сумма сделки составит около 35 миллионов, не считая бонусов на 4-5 миллиона.

Де Пауль в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах.