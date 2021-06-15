Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Де Пауль согласовал условия контракта с «Атлетико»

21:20
Теги:

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль близок к переходу в «Атлетико». Игрок уже согласовал условия личного контракта, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

27-летний аргентинец подпишет контракт до 2026 года. Его зарплата составит 3 миллиона евро в год (плюс возможные бонусы). Сумма сделки составит около 35 миллионов, не считая бонусов на 4-5 миллиона.

Де Пауль в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Я могу купить всю эту чертову Македонию». Игрок с сербскими корнями из Австрии спровоцировал политический скандал на Евро
В ГД внесли законопроект об ответных мерах на недружественные шаги стран
Бразильянка умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь
Видео: Почему на самом деле Ольге Бузовой сделали операцию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд