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Сегодня, 20:29

Дани Ольмо летом перейдет в «Барселону»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо близок к переходу в «Барселону», сообщает Bild.

По информации источника, переход состоится летом 2024 года. Сумма трансфера составит около 60 миллионов евро.

25-летний испанец является воспитанником каталонского клуба. В 2014 году он перешел из молодежной системы «Барселоны» в загребское «Динамо», откуда шесть лет спустя перебрался в «Лейпциг».

В текущем сезоне Ольмо провел 4 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

ФК Барселона
ФК Лейпциг
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