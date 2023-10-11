Дани Ольмо летом перейдет в «Барселону»
Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо близок к переходу в «Барселону», сообщает Bild.
По информации источника, переход состоится летом 2024 года. Сумма трансфера составит около 60 миллионов евро.
25-летний испанец является воспитанником каталонского клуба. В 2014 году он перешел из молодежной системы «Барселоны» в загребское «Динамо», откуда шесть лет спустя перебрался в «Лейпциг».
В текущем сезоне Ольмо провел 4 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.
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