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Сегодня, 06:35

«Ювентус» может вернуть Бернардески из МЛС

Руслан Минаев
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«Ювентус» может вернуть вингера «Торонто» Федерико Бернардески, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринцы перейдут к варианту с 29-летним экс-игроком в случае неудачи с подписанием нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди.

Отмечается, что Бернардески рассматривает вариант с переходом в «Юве», так как хочет попасть в состав сборной Италии на Евро-2024.

В этом сезоне вингер «Торонто» провел 32 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Федерико Бернардески
ФК Торонто
ФК Ювентус
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