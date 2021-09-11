Дани Алвес может продолжить карьеру на Ближнем Востоке

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес может покинуть чемпионат Бразилии. На этой неделе бразильский клуб объявил, что 38-летний бразилец больше не будет выступать за клуб.

Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, агент Алвеса ведет переговоры с клубами из ОАЭ или Саудовской Аравии. Сам игрок хочет зарабатывать больше, чем сейчас.

Контракт защитника с «Сан-Паулу» рассчитан до декабря 2022 года. Месячная зарплата составляет 280 тысяч долларов в месяц. После Олимпийских игр в Токио Дани Алвес отказался возвращаться в клуб из-за невыплаченного долга в размере 2 миллионов долларов.