Дани Алвес может продолжить карьеру на Ближнем Востоке
Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес может покинуть чемпионат Бразилии. На этой неделе бразильский клуб объявил, что 38-летний бразилец больше не будет выступать за клуб.
Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, агент Алвеса ведет переговоры с клубами из ОАЭ или Саудовской Аравии. Сам игрок хочет зарабатывать больше, чем сейчас.
Контракт защитника с «Сан-Паулу» рассчитан до декабря 2022 года. Месячная зарплата составляет 280 тысяч долларов в месяц. После Олимпийских игр в Токио Дани Алвес отказался возвращаться в клуб из-за невыплаченного долга в размере 2 миллионов долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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