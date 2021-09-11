«Челси» и «Тоттенхэм» интересуются Тимбером из «Аякса»
Защитник «Аякса» Юррьен Тимбер может продолжить карьеру в Англии, сообщает 90min.
По сведениям источника, на 20-летнего игрока сборной Нидерландов претендуют «Челси» и «Тоттенхэм».
В минувшем сезоне Тимбер провел 30 матчей за «Аякс», забив один гол и заработав одну желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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