Давид Луиз станет игроком «Фламенго»
Бывший защитник «Арсенала» Давид Луиз подпишет контракт с «Фламенго», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
EXCL: David Luiz to Flamengo, verbal agreement reached and here we go! The Brazilian centre back has accepted the contract proposal until December 2022. He's now set to join Meng?o. ??? #Flamengo #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021
Paperworks time now. Mission: winning the league also in Brazil. ?? pic.twitter.com/O2W7q9H4IG
По данным источника, стороны пришли к соглашению. Футболист принял предложение о контракте до декабря 2022 года. В ближайшее время все документы будут оформлены, и игрок сможет присоединиться к новой команде.
34-летний Давид Луиз в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Арсенал» и забил два мяча.
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