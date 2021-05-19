«Челси» интересуется Левандовски

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, на 32-летнего поляка претендует «Челси», который уже связался с мюнхенским клубом. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «ПСЖ» и «Барселона».

В текущем сезоне Левандовски провел 39 матчей за «Баварию», в которых забил 47 голов и сделал 8 результативных передач.