«Челси» интересуется Левандовски
06:30
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sport Germany.
По сведениям источника, на 32-летнего поляка претендует «Челси», который уже связался с мюнхенским клубом. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «ПСЖ» и «Барселона».
В текущем сезоне Левандовски провел 39 матчей за «Баварию», в которых забил 47 голов и сделал 8 результативных передач.
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