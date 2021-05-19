Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Челси» интересуется Левандовски

06:30

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, на 32-летнего поляка претендует «Челси», который уже связался с мюнхенским клубом. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «ПСЖ» и «Барселона».

В текущем сезоне Левандовски провел 39 матчей за «Баварию», в которых забил 47 голов и сделал 8 результативных передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Российский фигурист с пятью четверными перешел в сборную Польши
Дешам рассказал, почему он вернул Бензема в сборную Франции
«Овечкин и Малкин поедут в КХЛ не за заработком, а играть за родные клубы для болельщиков». Интервью Алексея Морозова
Борис Ротенберг: «По бухгалтерии «Сочи» одна из самых прозрачных команд РПЛ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд