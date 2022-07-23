Четыре клуба претендуют на форварда «Боруссии» Плеа

Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Алассан Плеа может покинуть команду в это трансферное окно.

По информации RMC Sport, «Марсель» и «Ницца» заинтересованы в подписании 29-летнего француза. Также на игрока пртеендуют два английских клуба, один из которых «Ноттингем Форест».

Действующий контракт Плеа с немецким клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне французский форвард сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 голевых передач.