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Сегодня, 06:59

Четыре клуба претендуют на форварда «Боруссии» Плеа

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алассан Плеа.
Фото Global Look Press

Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Алассан Плеа может покинуть команду в это трансферное окно.

По информации RMC Sport, «Марсель» и «Ницца» заинтересованы в подписании 29-летнего француза. Также на игрока пртеендуют два английских клуба, один из которых «Ноттингем Форест».

Действующий контракт Плеа с немецким клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне французский форвард сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 голевых передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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