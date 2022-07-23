Сын Гудьонсена покинул «Реал» и перешел в «Норчепинг»

Форвард Андри Гудьонсен подписал контракт с «Норчепингом», сообщается на официальном сайте шведского клуба.

Сроки соглашения с 20-летним исландцем не сообщаются. Форвард является сыном бывшего игрока «Челси» и «Барселоны» Эйдура Гудьонсена.

Гудьонсен является воспитанником «Реала», однако он покинул клуб летом в качестве свободного агента. На его счету в минувшем сезоне 21 матч за вторую команду, в которых он забил 4 гола и сделал результативную передачу.