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Сегодня, 21:08

«Челси» заплатит более 40 миллионов фунтов за полузащитника «Манчестер Сити» Палмера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер перейдет в «Челси», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы договорились о трансфере 21-летнего англичанина. Лондонцы заплатят 40 миллионов фунтов сразу и еще 5 миллионов в качестве бонусов.

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Он провел за основную команду «горожан» 41 матч, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

В сезоне-2023/24 на счету полузащитника 2 забитых мяча в трех матчах во всех турнирах.

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