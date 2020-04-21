«Челси» включился в борьбу за Доннарумму

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, за 21-летнего итальянца поборятся «Челси» и ПСЖ. Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард сомневается в игре Кепы Аррисабалаги, поэтому клуб ищет варианты усиления в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к голкиперу со стороны «Реала».

В сезоне-2019/20 Доннарума провел за «Милан» 26 матчей (10 — «на ноль») и пропустил 33 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 55 миллионов евро.