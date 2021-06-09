«Челси» намерен перехватить Хакими у «ПСЖ»

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими может продолжить карьеру в Англии. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Челси» намерен заполучить игрока сборной Марокко.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» предложил за 22-летнего марокканца 60 миллионов евро евро, хотя миланцы хотят получить за игрока 80 миллионов евро. Зарплата Хакими в Париже может составить 8 иллионов евро в год.

В минувшем сезоне Хакими провел 45 матчей за «Интер», в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость марокканца в 50 миллионов евро.