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39-летний Майкон продолжит карьеру в Сан-Марино

22:31

Бразильский защитник Дуглас Майкон пока не планирует завершать карьеру. 39-летний футболист в ближайшее время присоединится к команде «Тре Пенне» из Сан-Марино, сообщает AS.

Последним клубом бразильского защитника был коллектив 4-го дивизиона Италии «Сона». Главной целью Майкона в новой команде будут матчи Лиги конференций. Звездный ветеран сможет покинуть клуб, если «Тре Пенне» попрощается с новым европейским турниром.

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Иван Шитик все материалы автора
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