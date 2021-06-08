39-летний Майкон продолжит карьеру в Сан-Марино

Бразильский защитник Дуглас Майкон пока не планирует завершать карьеру. 39-летний футболист в ближайшее время присоединится к команде «Тре Пенне» из Сан-Марино, сообщает AS.

Последним клубом бразильского защитника был коллектив 4-го дивизиона Италии «Сона». Главной целью Майкона в новой команде будут матчи Лиги конференций. Звездный ветеран сможет покинуть клуб, если «Тре Пенне» попрощается с новым европейским турниром.