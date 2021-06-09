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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с представителями Джейдона Санчо

16:35
Джейдон Санчо. Фото Instagram
Джейдон Санчо. Фото Instagram
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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с представителями нападающего «Боруссии» из Дортмунда Джейдона Санчо. Стороны почти согласовали условия личного контракта футболиста, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Однако английский клуб пока не делал официального предложения по покупке игрока. «Боруссия» хочет получить за Санчо 95 миллионов евро.

Текущий контракт 21-летнего Санчо с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора
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