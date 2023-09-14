«Челси» интересуется форвардом «Брентфорда» Тони. Он отбывает дисквалификацию из-за ставок

Форвард «Брентфорда» Айван Тони может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football.London.

По сведениям источника, на 27-летнего англичанина претендует «Челси». Игрок до 17 января 2024 года отбывает восьмимесячную дисквалификацию из-за нарушения регламента о ставках, но может вернуться к тренировкам уже в эти выходные.

Ранее стало известно, что нападающий отстранен на 8 месяцев из-за многочисленных ставок на спорт. В период с 2017 по 2021 год Тони 232 раза нарушил запрет на ставки. Дисквалификация завершится в январе следующего года.