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«Реал» и «ПСЖ» близки к сделке по Мбаппе на 180 миллионов евро

06:08
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
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«Реал» и «Пари Сен-Жермен» приближаются к завершению переговоров по нападающему Кильяну Мбаппе, сообщает ESPN со ссылкой на источники. Испанский клуб предложил 170 миллионов евро за 22-летнего француза, а также 10 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов, что устроило парижан.

Ожидается, что соглашение будет достигнуто в течение нескольких часов, несмотря на то, что руководство этим летом рассчитывало продлить контракт с Мбаппе.

Ранее парижский клуб отверг предложение в размере 160 миллионов. При этом сам Мбаппе дважды отказывался продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает 30 июня 2022 года.

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды, а затем клуб выкупил его за 145 миллионов евро. С тех пор он забил 133 гола и сделал 63 голевые передачи в 174 матчах за парижан.

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Евгений Козинов все материалы автора

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