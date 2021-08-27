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«Атлетико» хочет подписать защитника «Лилля» Челика

03:47

Защитник «Лилля» Зеки Челик может перебраться в Испанию. Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, «Атлетико» хочет заполучить защитника сборной Турции.

По информации источника, мадридский клуб начал переговоры по 24-летнему турку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Челик сыграл в 2 матчах чемпионата Франции. В прошлом сезоне он принял участие в 35 встречах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2020 он сыграл в трех матчах.

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Евгений Козинов все материалы автора

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