«Атлетико» хочет подписать защитника «Лилля» Челика

Защитник «Лилля» Зеки Челик может перебраться в Испанию. Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, «Атлетико» хочет заполучить защитника сборной Турции.

По информации источника, мадридский клуб начал переговоры по 24-летнему турку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Челик сыграл в 2 матчах чемпионата Франции. В прошлом сезоне он принял участие в 35 встречах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2020 он сыграл в трех матчах.