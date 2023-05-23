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Сегодня, 04:17

«Челси» и «Милан» обсуждают трансфер Лофтус-Чика

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 27-летнего англичанина претендует «Милан». Стороны уже начали обсуждать полноценный трансфер, а не аренду. Сам игрок хочет поиграть в Италии.

В текущем сезоне Лофтус-Чик провел 31 матч за «Челси», в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

ФК Милан
ФК Челси
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