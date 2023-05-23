«Челси» и «Милан» обсуждают трансфер Лофтус-Чика

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 27-летнего англичанина претендует «Милан». Стороны уже начали обсуждать полноценный трансфер, а не аренду. Сам игрок хочет поиграть в Италии.

В текущем сезоне Лофтус-Чик провел 31 матч за «Челси», в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.