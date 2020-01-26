«Челси» и «Лион» предложили 25 миллионов евро за защитника «Аталанты», но получили отказ

«Челси» и «Лион» предложили «Аталанте» 25 миллионов евро за 25-летнего защитника Робина Госенса, но итальянский клуб ответил отказом, сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в приобретении Госенса, который рассматривается в качестве замены защитнику «синих» Маркосу Алонсо.

В сезоне-2019/20 Госенс провел 24 матча за «Аталанту» во всех турнирах, на его счету 8 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 18 миллионов евро.