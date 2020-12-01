Главным претендентом на Алабу стал «Челси»

Защитник «Баварии» Давид Алаба следующим летом перейдет в «Челси», сообщает AS.

По данным СМИ, стороны уже провели переговоры, и 28-летний австриец зимой подпишет предварительный контракт, а летом 2021-го года по истечении контракта с мюнхенцами переедет в АПЛ как свободный агент.

Алаба в 2008 году перебрался в «Баварию» из «Аустрии». В текущем сезоне австрийский защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.