Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Челси», «Боруссия Д» и «Интер» интересуются защитником «Аталанты»

22:58
Теги:

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс может сменить клуб по окончании сезона, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, 25-летним немцем интересуются «Интер», «Челси», «Лестер», «Боруссия Дортмунд», «Айнтрахт» и «Шальке». Ожидается, что Гозенс будет вызван в сборную Германии на ближайший матч команды.

Крайний защитник в текущем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир