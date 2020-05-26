«Челси», «Боруссия Д» и «Интер» интересуются защитником «Аталанты»

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс может сменить клуб по окончании сезона, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, 25-летним немцем интересуются «Интер», «Челси», «Лестер», «Боруссия Дортмунд», «Айнтрахт» и «Шальке». Ожидается, что Гозенс будет вызван в сборную Германии на ближайший матч команды.

Крайний защитник в текущем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.