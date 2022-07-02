«Аталанта» близка к подписанию форварда «Интера» Пинамонти

«Аталанта» близка к подписанию нападающего «Интера» Андреа Пинамонти, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

23-летний итальянец уже согласовал условия личного контракта с бергамасками. В ближайшие несколько дней боссы обоих клубов завершат сделку. Ранее сообщалось, что «Интер» готов отпустить нападающего за 18-20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пинамонти играл в аренде за «Эмполи». В серии А он провел 36 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя ассистами.

Контракт Пинамонти действует до июня 2024 года.