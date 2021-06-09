Буффон отказался от предложения «Барселоны»

Вратарь Джанлуиджи Буффон получил предложение от «Барселоны». Однако 43-летний итальянец решил не переходить в испанский клуб, сообщает Sport.es.

Ранее Буффон заявил, что покинет «Ювентус» по окончании сезона. Его соглашение с туринцами истечет в июне.

Вратарь выступал за бело-черных с 2001 года. Он стал в составе туринцев десятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка. Сезон-2018/19 он провел в «ПСЖ», после чего вернулся в туринский клуб.

В прошедшем сезоне Буффон провел 12 матчей и пропустил 7 голов.