Буффон отказался от предложения «Барселоны»
9 июня 2021, 23:38
Вратарь Джанлуиджи Буффон получил предложение от «Барселоны». Однако 43-летний итальянец решил не переходить в испанский клуб, сообщает Sport.es.
Ранее Буффон заявил, что покинет «Ювентус» по окончании сезона. Его соглашение с туринцами истечет в июне.
Вратарь выступал за бело-черных с 2001 года. Он стал в составе туринцев десятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка. Сезон-2018/19 он провел в «ПСЖ», после чего вернулся в туринский клуб.
В прошедшем сезоне Буффон провел 12 матчей и пропустил 7 голов.
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