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Коутиньо попал в сферу интересов «Марселя»

9 июня 2021, 23:48
Филиппе Коутиньо. Фото AFP
Филиппе Коутиньо. Фото AFP
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо входит в сферу интересов «Марселя», сообщает Marca. Французский клуб рассматривает вариант с подписанием 28-летнего бразильца.

Каталонцы готовы выслушать предложения по Коутиньо. Бразилец входит в список игроков, которых сине-гранатовые могут продать летом.

В 2018 году «Барселона» купила Коутиньо у «Ливерпуля» за 165 миллионов евро. В сезоне-2020/21 полузащитник провел 12 матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал 2 результативные передачи.

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