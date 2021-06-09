Коутиньо попал в сферу интересов «Марселя»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо входит в сферу интересов «Марселя», сообщает Marca. Французский клуб рассматривает вариант с подписанием 28-летнего бразильца.

Каталонцы готовы выслушать предложения по Коутиньо. Бразилец входит в список игроков, которых сине-гранатовые могут продать летом.

В 2018 году «Барселона» купила Коутиньо у «Ливерпуля» за 165 миллионов евро. В сезоне-2020/21 полузащитник провел 12 матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал 2 результативные передачи.