«Бенфика» объявила о переходе Педринью в «Шахтер» за 18 миллионов евро
20:59
Полузащитник «Бенфики» Педринью перешел в «Шахтер», сообщает 9 июня официальный сайт португальского клуба. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. После прохождения медосмотра футболист подпишет контракт с «горняками».
В сезоне-2020/21 23-летний бразилец сыграл в 31 матче за «Бенфику» во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.
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