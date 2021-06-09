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«Бенфика» объявила о переходе Педринью в «Шахтер» за 18 миллионов евро

20:59
Педринью. Фото ФК "Бенфика".
Педринью. Фото ФК &quot;Бенфика&quot;.
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Полузащитник «Бенфики» Педринью перешел в «Шахтер», сообщает 9 июня официальный сайт португальского клуба. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. После прохождения медосмотра футболист подпишет контракт с «горняками».

В сезоне-2020/21 23-летний бразилец сыграл в 31 матче за «Бенфику» во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

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