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Буффон на следующей неделе проведет встречу с руководством «Пармы»

13 июня 2021, 23:18
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Знаменитый вратарь Джанлуилджи Буффон на следующей неделе проведет встречу с руководством «Пармы». Стороны должны обговорить последние детали контракта, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира 13 июня.

Ожидается, что 43-летний контракт подпишет договор на два года.

Буффон этим летом покинул «Ювентус» в связи с истечением срока соглашения.

Вратарь дебютировал в «Парме» в ноябре 1995 года в возрасте 17 лет 9 месяцев и 22 дней, сыграв на ноль в игре с «Миланом» (0:0).

По итогам сезона-2020/21 «Парма» вылетела в серию B. У Буффона есть опыт выступления во втором дивизионе Италии: сезон-2006/07 в серии B провел «Ювентус», изгнанный из элиты по итогам антикоррупционного расследования.

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Иван Шитик все материалы автора
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