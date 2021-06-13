«Зенит» готов обменять Дриусси на Монтиэля и Альвареса из «Ривер Плейт»
15:25
«Зенит» заинтересован в двух футбролистах «Ривер Плейт». Питерский клуб проявляет интерес к правому защитнику Гонсало Монтиэлю и атакующему полузащитнику Хулиану Альваресу, сообщает TyC Sports.
Петербургская команда попытается обменять игроков на нападающего Себастьяна Дриусси, которого «Ривер Плейт» уже несколько месяцев хочет вернуть в свои ряды.
25-летний аргентинец улетел в США 13 мая и пропустил последние два тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» интересуется Дриусси.
В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.tycsports.com/river-plate/river-alario-driussi-vuelven-dificil-id348882.html
Читайте также
2
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю