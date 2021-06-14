«Милан» в ближайшее время объявит о переходе Томори из «Челси»
03:38
Защитник «Челси» Фикайо Томори подписал контракт с «Миланом», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, в ближайшее время миланцы объявят о переходе23-летнего англичанина.
Томори провел в «Милане» вторую половину сезона-2020/21. В 17 матчах серии А защитник забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
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