«Милан» в ближайшее время объявит о переходе Томори из «Челси»

Защитник «Челси» Фикайо Томори подписал контракт с «Миланом», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшее время миланцы объявят о переходе23-летнего англичанина.

Томори провел в «Милане» вторую половину сезона-2020/21. В 17 матчах серии А защитник забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.