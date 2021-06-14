Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Милан» в ближайшее время объявит о переходе Томори из «Челси»

03:38
Теги:

Защитник «Челси» Фикайо Томори подписал контракт с «Миланом», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшее время миланцы объявят о переходе23-летнего англичанина.

Томори провел в «Милане» вторую половину сезона-2020/21. В 17 матчах серии А защитник забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Голландия — Украина: следовало ли отменить гол оранжевых?
Режиссер Адасинский прекратил работу с МХАТ из-за спектакля с Бузовой
Видео: Почему Буйнов и Кузьмин угодили в одну больницу
Преступник напал на пациента в больнице и сжег его

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд