Буанга будет зарабатывать в «Лос-Анджелесе» больше Бэйла и Кьеллини

Полузащитник Денис Буанга перейдет из «Сент-Этьена» в «Лос-Анджелес», сообщает L'Equipe.

По информации источника, клуб MLS заплатит за 27-летнего габонца 5 миллионов евро. Контракт с игроком будет подписан на 3 года.

Отмечается, что в новой команде Буанга будет зарабатывать больше, чем звездные новички Гарет Бэйл и Джорджо Кьеллини.

По итогам прошлого сезона «Сент-Этьен» вылетел из высшего дивизиона Франции. Буанга сыграл в 37 матчах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. В первом туре сезона-2022/23 габонский полузащитник сделал голевую передачу и получил красную карточку.