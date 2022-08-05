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Сегодня, 00:57

Исмаили стал игроком «Лилля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лилль» объявил о переходе бразильского защитника Исмаили. 32-летний бразилец подписал однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

1 июля 2022 года Исмаили стал свободным агентом, так как у него закончился срок действия договора с донецким «Шахтером». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

«Я очень рад присоединиться к этому великому французскому клубу. С нетерпением жду возможности дебютировать в новых цветах и показать себя с лучшей стороны», — отметил Исмаили.

Ранее бразильский защитник выступал также за «Брагу», «Ольяненсе» и «Эшторил».

Футбол
ФК Лилль
ФК Шахтер (Донецк)
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