Мората хочет покинуть «Ювентус» уже в январе

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората сообщил клубу о своем желании уйти в январе, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Гуидо Толомеи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус», скорее всего, не будет выкупать контракт игрока у «Атлетико». Срок аренды истекает в конце сезона. Также появилась информация, что им интересуется «Барселона». Главный тренер «Барсы» Хави хочет видеть его в своей команде. Была информация о возможном его обмене на Мемфиса Депая, но эту сделку осложняет необходимость вести переговоры и с «Атлетико».

29-летний испанец в текущем сезоне провел 23 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил семь мячей при трех голевых передачах.