«Брайтон» планирует предложить 10 миллионов евро за игрока «Бока Хуниорс», которым интересуется «Спартак»

«Брайтон» готов предложить «Бока Хуниорс» 10 миллионов евро за полузащитника Эсекьеля Фернандеса, сообщает журналист Экрем Конур.

9 февраля «Чемпионат» сообщил, что в 21-летнем аргентинце заинтересован «Спартак». Позже интерес красно-белых подтвердили агент футболиста и генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В активе Фернандеса 47 матчей за аргентинский клуб, в которых он сделал две голевые передачи.

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