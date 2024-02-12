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Сегодня, 12:53

«Брайтон» планирует предложить 10 миллионов евро за игрока «Бока Хуниорс», которым интересуется «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Брайтон» готов предложить «Бока Хуниорс» 10 миллионов евро за полузащитника Эсекьеля Фернандеса, сообщает журналист Экрем Конур.

9 февраля «Чемпионат» сообщил, что в 21-летнем аргентинце заинтересован «Спартак». Позже интерес красно-белых подтвердили агент футболиста и генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В активе Фернандеса 47 матчей за аргентинский клуб, в которых он сделал две голевые передачи.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице

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ФК Бока Хуниорс
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Спартак (Москва)
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