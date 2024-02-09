Малышев подтвердил интерес «Спартака» к Фернандесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном трансфере полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса.

— Стоит ли ждать Фернандеса из «Бока Хуниорс»?

— Стараюсь не комментировать интерес к игрокам. Только тех, с кем уже заключены контракты. Смотрим на игроков на разные позиции, но это не значит, что кого-то купим сразу. Планов по срочному усилению нет, но рынок мониторим. Фернандес в нашем списке есть, но смотрели не только его.