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Сегодня, 16:48

Marca: в «ПСЖ» больше не считают Мбаппе стратегически важным игроком

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжает переговоры о переходе в «Реал», сообщает журналист Marca Карлос Карпио.

По информации источника, текущая ситуация отличается от той, которая существовала в 2022 году, когда Мбаппе впервые мог перейти в «Реал». Сейчас руководство «ПСЖ» уже не считает 25-летнего француза стратегически важным игроком.

В данный момент стороны ведут переговоры о том, как Мбаппе будут выплачиваться подписной бонус и деньги за его имиджевые права. Ожидается, что в Мадриде Мбаппе будет получать половину от того, сколько сейчас зарабатывает в «ПСЖ».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Контракт форварда с парижанами действует до конца июня 2024 года, футболист может стать свободным агентом этим летом.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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