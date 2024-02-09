«Чемпионат»: «Спартак» интересуется полузащитником «Бока Хуниорс» Фернандесом

«Спартак» интересуется полузащитником «Бока Хуниорс» Эсекьелем Фернандесом, сообщает «Чемпионат».

21-летний футболист является воспитанником этого клуба. Аргентинец дебютировал за главную команду в 2021 году. Всего за «Бока Хуниорс» Фернандес сыграл 47 матчей и отдал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.